Кошкина Анна Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Пелагея Афонасьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анна Афонасьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Евдотья Афонасьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно