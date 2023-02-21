Антоненко Матрёна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Матрёна Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1901

Сын: Антоненко Андрей Павлович

Отец ребёнка: Антоненко Павел Андреевич

Вознесенка, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоненко Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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