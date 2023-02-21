Антоненко Матрёна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1901
Сын: Антоненко Андрей Павлович
Отец ребёнка: Антоненко Павел Андреевич
Вознесенка, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно