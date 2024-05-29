Коробейникова (Толмачева) Матрона Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1875 ст.
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
24.04.1910 ст.
Дочь: Русских (Коробейникова) Глафира Ивановна
Отец ребёнка: Коробейников Иван Леонтьевич
Старая Шудья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1921