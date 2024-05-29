Коробейникова (Толмачева) Матрона Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова (Толмачева) Матрона Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1875 ст.

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1898 ст.

Муж: Коробейников Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
24.04.1910 ст.

Дочь: Русских (Коробейникова) Глафира Ивановна

Отец ребёнка: Коробейников Иван Леонтьевич

Старая Шудья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1921

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