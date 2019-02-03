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Никифоров Виктор Михайлович

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Место рождения

кр.Ставропольский, с.Николо-Александровское

Дата рождения

14.05.1939

Дата смерти

03.02.2019

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1939

Отец: Никифоров Михаил Михайлович

Мать: Никифорова (Латышева) Евдокия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.02.2019

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