Никифоров Виктор Михайлович
Место рождениякр.Ставропольский, с.Николо-Александровское
Дата рождения14.05.1939
Дата смерти03.02.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.02.2019