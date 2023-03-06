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Батаринов Петр Козьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1654

Дата смерти

1724

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654

Отец: Батаринов Козьма Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Батаринов Калина Петрович

Мать ребёнка: Батаринова Марья

Рождение ребёнка
1697

Сын: Батаринов Петр Петрович

Мать ребёнка: Батаринова Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батаринов Фома Петрович

Мать ребёнка: Батаринова Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батаринов Тимошка Петрович

Мать ребёнка: Батаринова Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батаринова Марья

Смерть
1724
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