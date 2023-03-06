Батаринов Петр Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1654
Дата смерти1724
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654
Отец: Батаринов Козьма Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Батаринов Калина Петрович
Мать ребёнка: Батаринова Марья
Рождение ребёнка
1697
Мать ребёнка: Батаринова Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Батаринова Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батаринов Тимошка Петрович
Мать ребёнка: Батаринова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батаринова Марья
Смерть
1724