Шалаева Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Шалаев Кузьма Васильевич
Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Шалаев Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Шалаев Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шалаев Сидор Кузьмич
Отец ребёнка: Шалаев Кузьма Васильевич
Смерть
Неизвестно