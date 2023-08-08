Шалаева Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалаева Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Шалаев Хрисанф Кузьмич

Отец ребёнка: Шалаев Кузьма Васильевич

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шалаев Поликарп Кузьмич

Отец ребёнка: Шалаев Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шалаев Есидор Кузьмич

Отец ребёнка: Шалаев Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шалаев Сидор Кузьмич

Отец ребёнка: Шалаев Кузьма Васильевич

Смерть
Неизвестно
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