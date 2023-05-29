Буянова Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1979
Отец: Буянов Василий Николаевич
Мать: Гуж Мария Александровна
Рождение ребёнка
02.01.2007
Дочь: Марченко Дарья Александровна
Отец ребёнка: Марченко Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Мария Александровна
Отец ребёнка: Марченко Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно