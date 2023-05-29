Буянова Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1979

Отец: Буянов Василий Николаевич

Мать: Гуж Мария Александровна

Рождение ребёнка
02.01.2007

Дочь: Марченко Дарья Александровна

Отец ребёнка: Марченко Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Мария Александровна

Отец ребёнка: Марченко Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Александр Николаевич

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