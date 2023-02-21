Абакарова Сахи Алиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакарова Сахи Алиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Отец

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Абакаров Али

Мать: Суллуева Салихат Рамазановна

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