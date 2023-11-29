Пастарнак Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастарнак Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.03.1998

Жена: Пастарнак (Иванова) Юлия

Рождение ребёнка
22.03.1998

Сын: Пастарнак Владимир

Мать ребёнка: Пастарнак (Иванова) Юлия

Долго рожался.В 7 утра родился.Вот.
Развод
10.10.2013

Жена: Пастарнак (Иванова) Юлия

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