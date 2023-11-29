Пастарнак Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.03.1998
Жена: Пастарнак (Иванова) Юлия
Рождение ребёнка
22.03.1998
Сын: Пастарнак Владимир
Мать ребёнка: Пастарнак (Иванова) Юлия
Долго рожался.В 7 утра родился.Вот.
Развод
10.10.2013
Жена: Пастарнак (Иванова) Юлия