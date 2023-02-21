Савельев Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Лев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савельев Николай Михайлович

Мать: Савельева Агриппина Леонтьевна

Рождение ребёнка
28.10.1964

Сын: Савельев Дмитрий Львович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева Мэри Ивановна

Рождение ребёнка
04.12.1973

Дочь: Дьячкова Екатерина Львовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Мэри Ивановна

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