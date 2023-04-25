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Балдин Матвей Матвеевич

Место рождения

Краснодарский край Мостовский район станица Губская

Дата рождения

08.08.1915

Дата смерти

17.08.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балдина (Овчинникова) Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
Между 02.08.1944 и 15.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балдина (Овчинникова) Мария Ефимовна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балдина (Овчинникова) Мария Ефимовна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
17.08.1989

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