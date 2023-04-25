Балдин Матвей Матвеевич
Место рожденияКраснодарский край Мостовский район станица Губская
Дата рождения08.08.1915
Дата смерти17.08.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 02.08.1944 и 15.06.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балдина (Овчинникова) Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
15.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балдина (Овчинникова) Мария Ефимовна
Смерть
17.08.1989