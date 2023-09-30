Муравьева Парасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Парасковья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Муравьев Афонасий Егорович

Отец ребёнка: Муравьев Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Муравьев Иван Егорович

Отец ребёнка: Муравьев Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Муравьев Алексей Егорович

Отец ребёнка: Муравьев Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Муравьев Петр Егорович

Отец ребёнка: Муравьев Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Муравьев Демид Егорович

Отец ребёнка: Муравьев Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Муравьев Егор Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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