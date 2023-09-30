Муравьева Парасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Сын: Муравьев Афонасий Егорович
Отец ребёнка: Муравьев Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Муравьев Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Муравьев Алексей Егорович
Отец ребёнка: Муравьев Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Муравьев Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Муравьев Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Муравьев Егор Яковлевич
Смерть
Неизвестно