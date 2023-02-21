Колесникова (Алисевич) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Алисевич) Ирина

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Место рождения

Беларусь, г. Минск

Дата рождения

14.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1979

Отец: Алисевич Владимир

Мать: Алисевич Ольга

Беларусь, г. Минск
Образование
С 1999 по 2005
Минский государственный лингвистический университет)
высшее | преподаватель немецкого языка
Бракосочетание
2000

Муж: Колесников Дмитрий

Минск, Беларусь
Рождение ребёнка
02.03.2001

Дочь: Яна

Отец ребёнка: Колесников Дмитрий

Развод
2009

Муж: Колесников Дмитрий

Работа или профессия
С 2009
г. Минск
Художник по войлоку
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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