Колесникова (Алисевич) Ирина
Место рожденияБеларусь, г. Минск
Дата рождения14.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1979
Отец: Алисевич Владимир
Мать: Алисевич Ольга
Беларусь, г. Минск
Образование
С 1999 по 2005
Минский государственный лингвистический университет)
высшее | преподаватель немецкого языка
Бракосочетание
2000
Муж: Колесников Дмитрий
Минск, Беларусь
Рождение ребёнка
02.03.2001
Дочь: Яна
Отец ребёнка: Колесников Дмитрий
Развод
2009
Муж: Колесников Дмитрий
Работа или профессия
С 2009
г. Минск
Художник по войлоку
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно