Яковлева Ефросинья Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Ефросинья Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Яковлева Ольга Прокопьевна

Отец ребёнка: Яковлев Прокопий Андреевич

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.07.1901

Сын: Яковлев Илья Прокопьевич

Отец ребёнка: Яковлев Прокопий Андреевич

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.02.1902

Сын: Яковлев Порфирий Прокопьевич

Отец ребёнка: Яковлев Прокопий Андреевич

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Прокопий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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