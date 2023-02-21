Яковлева Ефросинья Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Яковлева Ольга Прокопьевна
Отец ребёнка: Яковлев Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
16.07.1901
Отец ребёнка: Яковлев Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
25.02.1902
Сын: Яковлев Порфирий Прокопьевич
Отец ребёнка: Яковлев Прокопий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно