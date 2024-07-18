Сафронов Даниил
Место рождения
Дата рожденияДо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Сафронов Степан Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сафронов Андриан Данилович
Мать ребёнка: не указана
1797 рекруты
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно