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Сафронов Даниил

Место рождения

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

До 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Сафронов Степан Данилович

Мать ребёнка: не указана

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1779

Сын: Сафронов Андриан Данилович

Мать ребёнка: не указана

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
1797 рекруты
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сафронов Павел Данилович

Мать ребёнка: не указана

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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