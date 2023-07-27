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Баранов Евсей Львович

Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

25.12.1918

Дата смерти

11.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1918

Отец: Баранов Лев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Алёшина) Ирина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.03.1943

Дочь: Половинкина (Баранова) Татьяна Евсеевна

Мать ребёнка: (Алёшина) Ирина Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.06.1947

Сын: Баранов Лев Евсеевич

Мать ребёнка: (Алёшина) Ирина Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.02.1976
Москва, город федерального значения Москва

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