Баранов Евсей Львович
Место рождения
Дата рождения25.12.1918
Дата смерти11.02.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1918
Отец: Баранов Лев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1943
Дочь: Половинкина (Баранова) Татьяна Евсеевна
Мать ребёнка: (Алёшина) Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
26.06.1947
Сын: Баранов Лев Евсеевич
Мать ребёнка: (Алёшина) Ирина Яковлевна
Смерть
11.02.1976