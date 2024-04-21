(Плотникова) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1902 ст.
Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 59
Крещение
23.01.1902 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Аркадий Аркадиев Поляков; Ефремовского мещанина Василия Димитриева Евланова жена Александра Петрова.
Смерть
Неизвестно