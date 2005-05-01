Пузанова (Емельянова) Любовь Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанова (Емельянова) Любовь Мефодьевна

Место рождения

Панфилово, Талгарский район, Алматинская область

Дата рождения

10.07.1931

Дата смерти

01.05.2005

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

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Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1931

Отец: Емельянов Мефодий Ильич

Мать: скрыто настройками приватности

Панфилово, Талгарский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузанов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузанов Василий Иванович

Панфилово, Талгарский район, Алматинская область
Смерть
01.05.2005
Панфилово, Талгарский район, Алматинская область

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