Пузанова (Емельянова) Любовь Мефодьевна
Место рождения
Дата рождения10.07.1931
Дата смерти01.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1931
Отец: Емельянов Мефодий Ильич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1953
Смерть
01.05.2005