Провалов Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Провалова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Провалова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Провалов Николай Иванович
Мать ребёнка: Провалова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Привалов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Провалова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Провалов Александр Иванович
Мать ребёнка: Провалова Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Провалова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Провалова Наталья Яковлевна
Смерть
Неизвестно