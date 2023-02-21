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Провалов Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Провалов Симеон Андреевич

Мать: Провалова Устинья Даниловна

Бракосочетание
Около 1923

Жена: Провалова Наталья Яковлевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Провалова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Провалова Наталья Яковлевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Провалов Николай Иванович

Мать ребёнка: Провалова Наталья Яковлевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Привалов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Провалова Наталья Яковлевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Провалов Александр Иванович

Мать ребёнка: Провалова Наталья Яковлевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Провалова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Провалова Наталья Яковлевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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