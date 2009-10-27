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Баранов Егор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.2009

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2009

Отец: Баранов Павел Борисович

Мать: Баранова Ирина

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