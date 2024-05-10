Крафт София Освальдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-2925. Опись 1-1. Дело 896 - Кра... Показать все
Смерть
Неизвестно