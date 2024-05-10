Крафт София Освальдовна 06.11.1870 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Крафт София Освальдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
06.11.1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

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Смерть
Неизвестно

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