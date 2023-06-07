(Борзова) Анна Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борзова) Анна Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Отец

Около 1679 г.р.

Мать

Около 1681 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Борзов Прокофий Иванов

Мать: Борзова Ирина Гаврилова

Место жительства
1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Смерть
После 1715
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