Гололобова Мария Никитична
Место рожденияКурская губерния, Тимский уезд
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния, Тимский уезд
Место жительства
С 1874
Рождение ребёнка
1893
Сын: Гололобов Иван Константинович
Отец ребёнка: Гололобов Константин Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897