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Гололобова Мария Никитична

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Место рождения

Курская губерния, Тимский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния, Тимский уезд
Место жительства
С 1874
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Гололобов Иван Константинович

Отец ребёнка: Гололобов Константин Григорьевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гололобов Константин Григорьевич

Смерть
После 1897
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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