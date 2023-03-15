Гордова (Танюхина) Арина (Ирина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Танюхин Павел
Мать: Нестерова Фёкла
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Ивушкина Татьяна
Отец ребёнка: Гордов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордов Сергей
Отец ребёнка: Гордов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордов Василий
Смерть
Неизвестно