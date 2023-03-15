Гордова (Танюхина) Арина (Ирина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордова (Танюхина) Арина (Ирина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Танюхин Павел

Мать: Нестерова Фёкла

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Ивушкина Татьяна

Отец ребёнка: Гордов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордов Сергей

Отец ребёнка: Гордов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордов Василий

Смерть
Неизвестно
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