Козлова Стефанида Агеева
Место рождения
Дата рождения11.11.1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.11.1779
Отец: Козлов Аггей Федоров
Мать: Козлова Улита Петрова
11 ноября 1779 у крестьянина Аггея Козлова дочь Стефанида ГАТО (Тобольск) МК Камышевское 1779 15 лет в 1795 г. Живет у брата Федора Агеева с матерью вдовой Улитой Петровой МК Камышевское 1795 (+ИР)
Смерть
Неизвестно