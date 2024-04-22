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Козлова Стефанида Агеева

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

11.11.1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1779

Отец: Козлов Аггей Федоров

Мать: Козлова Улита Петрова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 ноября 1779 у крестьянина Аггея Козлова дочь Стефанида ГАТО (Тобольск) МК Камышевское 1779 15 лет в 1795 г. Живет у брата Федора Агеева с матерью вдовой Улитой Петровой МК Камышевское 1795 (+ИР)
Смерть
Неизвестно
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