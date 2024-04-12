Черницын Василий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черницын Василий Гаврилович

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1689

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

1724 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: Черницына Татьяна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Черницын Григорий Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1726

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1752
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