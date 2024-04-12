Черницын Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1689
Дата смерти1752
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Мать: Черницына Татьяна
Рождение ребёнка
1724
Сын: Черницын Григорий Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1726
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1752