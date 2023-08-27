Зданевич Эрнест Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗданевич Эрнест Александрович

Зданевич Эрнест Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1988

Отец: Зданевич Александр

Мать: Лариса Максутовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close