Амир Сеитов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Сеит Иванов
Мать: Калима Бимешева
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башир Амиров №5-31
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно