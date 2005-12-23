Силантьева (Жеманова) Валентина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьева (Жеманова) Валентина Матвеевна

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Место рождения

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

30.04.1931

Дата смерти

23.12.2005

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1931

Отец: Жеманов Матвей

Мать: Жеманова Татьяна Петровна

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силантьев Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силантьев Федор Петрович

Смерть
23.12.2005
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
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