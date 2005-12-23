Силантьева (Жеманова) Валентина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения30.04.1931
Дата смерти23.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1931
Отец: Жеманов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силантьев Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.2005
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно