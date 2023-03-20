Шестакова Дарья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Дарья Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Шестаков Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Шестаков Иван Семенович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шестаков Степан Иванович

Отец ребёнка: Шестаков Иван Семенович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Шестаков Иван Семенович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шестаков Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Шестаков Иван Семенович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Шестаков Иван Семенович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Шестаков Яков Иванович

Отец ребёнка: Шестаков Иван Семенович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шестаков Дорофей Иванович

Отец ребёнка: Шестаков Иван Семенович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Шестаков Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
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