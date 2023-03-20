Шестакова Дарья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Шестаков Иван Семенович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Шестаков Иван Семенович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Шестаков Иван Семенович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шестаков Евдоким Иванович
Отец ребёнка: Шестаков Иван Семенович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Шестаков Иван Семенович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Шестаков Иван Семенович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шестаков Дорофей Иванович
Отец ребёнка: Шестаков Иван Семенович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Шестаков Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно