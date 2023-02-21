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Трушкин Дмитрий Большой
Трушкин Дмитрий Большой
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1828
Дата смерти
1838
Пол
Мужской
Отец
Трушкин Василий Фирсович
1804 г.р.
Мать
1-я жена
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Трушкин Василий Фирсович
Мать:
1-я жена
Смерть
1838
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