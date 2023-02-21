Трушкин Дмитрий Большой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушкин Дмитрий Большой

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Трушкин Василий Фирсович

Мать: 1-я жена

Смерть
1838
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