Кошкина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кошкин Григорий Семёнович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Кошкин Григорий Семёнович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Григорий Семёнович

Смерть
Неизвестно
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