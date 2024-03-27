Якобсон Давыд
Место рожденияс. Старый Олов
Дата рождения1874
Дата смерти12.08.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Якобсон Даниил
Мать: Якобсон Мария
с. Старый Олов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Якобсон Абрам
Мать ребёнка: Якобсон Раиса
с. Старый Олов
Рождение ребёнка
07.02.1900
Сын: Якобсон Леонтий
Мать ребёнка: Якобсон Раиса
Staryy Olov, Chernyshevskiy Rayon, Zabaykalsky Krai, Russian Federation
Рождение ребёнка
1903
Сын: Якобсон Илья
Мать ребёнка: Якобсон Раиса
Рождение ребёнка
17.07.1905
Сын: Якобсон Хаим
Мать ребёнка: Якобсон Раиса
с. Старый Олов
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Суздальницкая Вера
Мать ребёнка: Якобсон Раиса
с. Старый Олов
Рождение ребёнка
15.12.1908
Дочь: Ротенберг Рахиль
Мать ребёнка: Якобсон Раиса
Рождение ребёнка
1909
Сын: Якобсон Михаил
Мать ребёнка: Якобсон Раиса
с. Старый Олов, Забайкальской обл., Нерчинского уезда
Смерть
12.08.1959
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутское Амурское (Лисихинское) кладбище