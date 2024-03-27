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Якобсон Давыд

Место рождения

с. Старый Олов

Дата рождения

1874

Дата смерти

12.08.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Якобсон Даниил

Мать: Якобсон Мария

с. Старый Олов
Рождение ребёнка
1898

Сын: Якобсон Абрам

Мать ребёнка: Якобсон Раиса

с. Старый Олов
Рождение ребёнка
07.02.1900

Сын: Якобсон Леонтий

Мать ребёнка: Якобсон Раиса

Staryy Olov, Chernyshevskiy Rayon, Zabaykalsky Krai, Russian Federation
Рождение ребёнка
1903

Сын: Якобсон Илья

Мать ребёнка: Якобсон Раиса

Рождение ребёнка
17.07.1905

Сын: Якобсон Хаим

Мать ребёнка: Якобсон Раиса

с. Старый Олов
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Суздальницкая Вера

Мать ребёнка: Якобсон Раиса

с. Старый Олов
Рождение ребёнка
15.12.1908

Дочь: Ротенберг Рахиль

Мать ребёнка: Якобсон Раиса

Рождение ребёнка
1909

Сын: Якобсон Михаил

Мать ребёнка: Якобсон Раиса

с. Старый Олов, Забайкальской обл., Нерчинского уезда
Смерть
12.08.1959
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутское Амурское (Лисихинское) кладбище
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