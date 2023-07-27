Легостаев Никита Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛегостаев Никита Михайлович

Легостаев Никита Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1888
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
02.10.1888

Жена: Легостаева (Сокольникова) Наталья Яковлевна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 89... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.