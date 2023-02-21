Назар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1725
Дата смертиВычислено 1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1752
Сын: Лаврентий Назарович
Мать ребёнка: Варвара Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Никифоровна
Смерть
Вычислено 1794
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан