Назар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назар Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1725

Дата смерти

Вычислено 1794

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1732 г.р.

Дети

Вычислено 1752 г.р.

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1752

Сын: Лаврентий Назарович

Мать ребёнка: Варвара Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Никифоровна

Смерть
Вычислено 1794
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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