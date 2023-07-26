Волков Евгений Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1996
Дочь: Волкова Дарья Евгеньевна
Мать ребёнка: Иванова Волкова (Чульжанова) Алла Алексеевна
Рождение ребёнка
25.05.2003
Дочь: Волкова Рада ЕВГЕНЬЕВНА
Мать ребёнка: Иванова Волкова (Чульжанова) Алла Алексеевна