Киреева (Кондрашова) Ульяна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Краснухина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Киреев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Каряя Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Киреев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Киреева Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Киреев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Киреев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Киреев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Киреева Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Киреев Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно