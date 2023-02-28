Киреева (Кондрашова) Ульяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Кондрашова) Ульяна Тимофеевна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Кондрашов Тимофей Исаевич

Мать: Кондрашова Мария Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Краснухина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Киреев Василий Яковлевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Каряя Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Киреев Василий Яковлевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Киреева Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Киреев Василий Яковлевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Киреев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Киреев Василий Яковлевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Киреева Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Киреев Василий Яковлевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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