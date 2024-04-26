Мез Индрис Пшипиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМез Индрис Пшипиевич

Мез Индрис Пшипиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Мез Пшипий

Мать: Мез (Блинашева) Фатьмаф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мез Аминет Индрисовна

Мать ребёнка: Мез Мерем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мез Даут Индрисович

Мать ребёнка: Мез Мерем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мез Галимет Индрисовна

Мать ребёнка: Мез Мерем

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мез Мерем

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.