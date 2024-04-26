Мез Индрис Пшипиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Мез Пшипий
Мать: Мез (Блинашева) Фатьмаф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мез Аминет Индрисовна
Мать ребёнка: Мез Мерем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мез Даут Индрисович
Мать ребёнка: Мез Мерем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мез Галимет Индрисовна
Мать ребёнка: Мез Мерем
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мез Мерем
Смерть
Неизвестно