(Шушпан) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шушпан) Надежда Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1973

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1971 г.р.

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1973

Отец: Аньшин Алексей Дмитриевич

Мать: Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1995

Дочь: Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Шушпан Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
18.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шушпан Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушпан Сергей Владимирович

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