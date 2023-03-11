(Шушпан) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1973
Отец: Аньшин Алексей Дмитриевич
Мать: Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1995
Дочь: Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Шушпан Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
18.05.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шушпан Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно