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(Дубовицкая) Галина Леонтьевна
(Дубовицкая) Галина Леонтьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.08.1942
Пол
Женский
Отец
Дубовицкий Леонтий Николаевич
1911 г.р.
Мать
(Степановская) Александра Васильевна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1942
Отец:
Дубовицкий Леонтий Николаевич
Мать:
Александра Васильевна
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