Кузнецов Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.02.1914
Дата смерти19.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
19.01.1943
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область