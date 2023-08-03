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Веселкин Михаил Владимирович

Место рождения

Верх-Ачино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

06.11.1934

Дата смерти

14.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1934

Отец: Веселкин Владимир Семёнович

Мать: Веселкина Анна Прокопьевна

Верх-Ачино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Михаил Владимирович родился 6 ноября 1934 года в посёлке (деревне) Ключевка. В настоящее время из близлежащих деревень в этом районе осталось одно село Верх-Ачино Сурковского сельсовета Тогучинского р... Показать все
Бракосочетание
18.06.1959

Жена: Веселкина (Москвина) Нина Сергеевна

Сурково, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.10.1959

Дочь: Онучина (Веселкина) Мира Михайловна

Мать ребёнка: Веселкина (Москвина) Нина Сергеевна

Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
14.04.1977
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Михаил Владимирович похоронен в д. Долгово Тогучинского района.

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