Веселкин Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рождения06.11.1934
Дата смерти14.04.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1934
Михаил Владимирович родился 6 ноября 1934 года в посёлке (деревне) Ключевка. В настоящее время из близлежащих деревень в этом районе осталось одно село Верх-Ачино Сурковского сельсовета Тогучинского р... Показать все
Бракосочетание
18.06.1959
Сурково, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.10.1959
Дочь: Онучина (Веселкина) Мира Михайловна
Мать ребёнка: Веселкина (Москвина) Нина Сергеевна
Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
14.04.1977
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Михаил Владимирович похоронен в д. Долгово Тогучинского района.