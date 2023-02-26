Кравченко Виктор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Виктор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравченко Яков

Мать: Теряник-Кравченко Александра Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко-Кисиль Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Сергей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Александр Викторович

Мать ребёнка: не указана

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