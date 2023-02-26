Кравченко Виктор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кравченко Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравченко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко-Кисиль Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Сергей Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Александр Викторович
Мать ребёнка: не указана