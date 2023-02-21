Тимаков Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1941
Рождение ребёнка
24.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место работы: Эрергетика
Работа или профессия
Неизвестно
энергетик
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно