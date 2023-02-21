Тимаков Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимаков Григорий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1941

Отец: Тимаков Григорий Кузьмич

Мать: Тимакова Елена Радионовна

Рождение ребёнка
24.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Место работы: Эрергетика
Работа или профессия
Неизвестно
энергетик
Место жительства
Неизвестно
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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