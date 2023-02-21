Кузнецова Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спиридонов Андрей
Мать: Анастасия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисия Сергеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Сергей