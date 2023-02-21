Кузнецова Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Елена Андреевна

Кузнецова Елена Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридонов Андрей

Мать: Анастасия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Захар Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисия Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close