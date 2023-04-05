Федякова Екатерина Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
07.04.1913
Сын: Федяков Александр Николаев
Отец ребёнка: Федяков Николай Леонтиев
ГАСО ф6 о17 7-8 апреля 1913г Александр Родители: Сокольского села запасной рядовой Николай Леонтиев Федяков и законная его жена Екатерина Афанасиева, оба православные Восприемники: Сокольского села кр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно