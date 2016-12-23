Щепкова (Никонова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепкова (Никонова) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1927

Дата смерти

23.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1927

Отец: Никонов Николай Иванович

Мать: Никонова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щепков Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепков Вячеслав

Рождение ребёнка
27.07.1958

Сын: Щепков Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Щепков Вячеслав

Рождение ребёнка
31.08.1960

Дочь: Королёва Галина Вячеславовна

Отец ребёнка: Щепков Вячеслав

Смерть
23.12.2016

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