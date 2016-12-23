Щепкова (Никонова) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1927
Дата смерти23.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1927
Отец: Никонов Николай Иванович
Мать: Никонова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щепков Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щепков Вячеслав
Рождение ребёнка
27.07.1958
Сын: Щепков Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Щепков Вячеслав
Рождение ребёнка
31.08.1960
Дочь: Королёва Галина Вячеславовна
Отец ребёнка: Щепков Вячеслав
Смерть
23.12.2016