Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Степановна

Место рождения

Горы, Озеры, Московская область

Дата рождения

Около 1759 ст.

Дата смерти

До 1817

Пол

Женский

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

1723 г.р.

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.

Отец: Степан Иванович

Мать: Мавра Ивановна

Горы, Озеры, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федотович

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Горский Ермолай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федотович

Горы, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Павел Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федотович

Горы, Озеры, Московская область
Смерть
До 1817

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