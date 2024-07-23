Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759 ст.
Дата смертиДо 1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.
Отец: Степан Иванович
Мать: Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федотович
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Горский Ермолай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Федотович
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Павел Васильевич
Отец ребёнка: Василий Федотович
Смерть
До 1817