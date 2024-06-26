Кабатов Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения22.06.1925
Дата смерти10.01.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1925
Отец: Кабатов Пётр
Мать: Кабатова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кабатова (Нефёдова) Евдокия Андреевна
Салми, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.10.1953
Дочь: Кабатова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Кабатова (Нефёдова) Евдокия Андреевна
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1959
Дочь: Тимощук (Кабатова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Кабатова (Нефёдова) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
31.10.1961
Дочь: Нигматзянова (Кабатова) Людмила Павловна
Мать ребёнка: Кабатова (Нефёдова) Евдокия Андреевна
Смерть
10.01.1982
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)