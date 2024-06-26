Кабатов Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабатов Павел Петрович

Кабатов Павел Петрович

avatar

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.06.1925

Дата смерти

10.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1925

Отец: Кабатов Пётр

Мать: Кабатова Екатерина

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабатова (Нефёдова) Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
14.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабатова (Нефёдова) Евдокия Андреевна

Салми, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.10.1953

Дочь: Кабатова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Кабатова (Нефёдова) Евдокия Андреевна

Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1959

Дочь: Тимощук (Кабатова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Кабатова (Нефёдова) Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
31.10.1961

Дочь: Нигматзянова (Кабатова) Людмила Павловна

Мать ребёнка: Кабатова (Нефёдова) Евдокия Андреевна

Смерть
10.01.1982
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.