Солёнов Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1936
Дата смерти21.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1936
Отец: Солёнов Илья Николаевич
Мать: Солёнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.10.2010