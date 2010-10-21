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Солёнов Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1936

Дата смерти

21.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1936

Отец: Солёнов Илья Николаевич

Мать: Солёнова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.10.2010
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